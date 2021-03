Blackrock erhöht seine Wachstumsprognose für ETF-Sparpläne in Deutschland. Bis 2025 soll sich der Zahl der Verträge in Deutschland mehr als vervierfachen. Hier erfahren Sie, was hinter dem rasanten Wachstum steckt.

Anhaltend hohe Nachfrage, zusätzliche Angebote und steigende Sparraten – ETFs werden bei Anlegern immer beliebter. Bis 2025 rechnet der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock mit 9 Millionen ETF-Sparplänen in Deutschland. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 Prozent im Vergleich zu Ende Dezember 2020. Zu diesem Zeitpunkt bestanden 2 Millionen Verträge. Damit würde sich die Zahl der monatlichen Sparplanausführungen mehr als vervierfachen.

Anlässlich des 20-jährigen ETF-Jubiläums in Deutschland hatten Blackrock und extraETF bereits im Mai 2020 eine Prognose zur weiteren Entwicklung des ETF-Sparplanmarktes erstellt. Schon damals waren die Analysten von einem starken Wachstum ausgegangen. Die Wachstumsprognose wurde nun noch einmal erhöht. Bislang hatten die Datenanalysten mit 30 Prozent durchschnittlichem Wachstum und 7 Millionen Sparplänen bis 2025 kalkuliert.