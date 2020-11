Es gibt ein neues Indexmitglied im MSCI Emerging Markets. Damit investieren ETF-Anleger zu einem Teil auch mit in dieses neue Land. Um wen es sich handelt.

Der Staat Kuwait erfährt einen Aufstieg an der Börse und wird künftig vom führenden Indexanbieter MSCI als Schwellenland eingestuft. Am 30. November 2020 ist es für Kuwait soweit. Dann ist der Staat offiziell Mitglied des MSCI Emerging Markets, also der MSCI-Auswahl zum Markt der Schwellenländer. Damit investiert künftig jeder mit einem ETF, der auf den MSCI Emerging Markets fußt, auch zu einem kleinen Teil in Kuwait.

In der Börsenhierarchie steigt man damit von der dritten in die zweite Liga auf. Zuvor war Kuwait als sogenannter Frontier-Markt – als Grenzmarkt – eingestuft. Diese Klassifizierung erfolgt für Staaten unterhalb der Schwellenländerbewertung. Insgesamt werden sieben kuwaitische Aktien mit großer und 14 kuwaitische Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung in den neuen Emerging Market Standard Index des MSCI aufgenommen.