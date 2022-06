Mit Hebel-ETPs das Fünffache verdienen – das steckt dahinter

Mit Leverage Shares können Privatanleger auf etliche Hebel-ETPs setzen. Was steckt dahinter und für welche Anlegertypen ist das ein Thema?

Leverage Shares ist relativ neu auf dem deutschen Markt und betrat im April 2022 die Bühne. Das Besondere: Der Anbieter ermöglicht Privatanlegern mit Hebelwirkung zu investieren. Und hier will man offenbar richtig durchstarten. Denn Leverage Shares bietet bereits 90 ETPs über Xetra und an die Frankfurter Wertpapierbörse an. In Ergänzung zum ersten Listing in Deutschland von Mitte April wurden jüngst nicht nur ETPs auf Einzeltitel an die Börse gebracht. Vielmehr bietet Leverage Shares nun auch ETPs auf Sektoren, wie beispielsweise Finanzen, Energie, Halbleiter, oder auf Themen, wie zum Beispiel China Tech, Goldminen, Biotechnologie und weitere, an.