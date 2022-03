Experte: Die Weltwirtschaft steht jetzt vor einer Neuordnung

Der Einmarsch russischer Militärtruppen in der Ukraine markiert eine Zäsur. Die Weltwirtschaft dürfte sich künftig deutlich ändern.

Der 24. Februar 2022 wird uns als Zeitenwende noch lange in Erinnerung bleiben. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, der in diesen Tagen ohne Zweifel viel Leid und Zerstörung über das Land und seine Bewohner bringt und eine neue Flüchtlingswelle ausgelöst hat, geht nicht nur eine weitgehend friedliche und von Stabilität geprägt Ära in Europa zu Ende. Der Krieg in Osteuropa markiert zugleich auch eine Zäsur in der jüngeren Geschichte, die langfristig eine Neuordnung von Geopolitik und Weltwirtschaft zur Folge haben könnte.