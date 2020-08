Warum sich politische Risiken für ETF-Anleger bezahlt machen

Höhere Renditen mit Aktien aus politisch unsicheren Ländern? ETF-Profi Gerd Kommer hat diese Frage untersucht. Sein Ergebnis ist erstaunlich.

Ein Faktor, bei denen Anleger in der Regel eine spezielle Risikoprämie kassieren können, ist nach Ansicht des Erfolgsautors Gerd Kommer (Souverän investieren in Indexfonds und ETFs) das „politische Risiko“. Daraus erklärt er vor allem die erhöhte Renditechance in vielen Schwellenländern. Denn in diesen Staaten ist die Gefahr von Enteignung, diskriminierenden Gesetzen, Benachteiligung ausländischer Investoren, Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen, instabilen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, Korruption oder sozialen Spannungen größer als in den meisten Industriestaaten. In Fachkreisen wird dies auch als Markt-, Regionen- oder Länderrisiko bezeichnet.

Häufig handelt es sich dabei um sehr illiquide und volatile Märkte mit unzureichender Börsenregulierung. Inwieweit solche Risiken tatsächlich nur auf Schwellenländer zu begrenzen sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist zumindest fraglich, ob Staaten wie China oder Südkorea wirtschaftlich tatsächlich riskanter sind als einige EU-Mitgliedsstaaten wie Griechenland oder Italien.