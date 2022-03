Fed: Zinserhöhungen führen selten zu schlechten Aktienkursen

Die US-Notenbank Fed hat jüngst die Zinswende eingeleitet. Eine Auswertung zeigt: Zinserhöhungen führen nicht automatisch zu Kursrückgängen an der Börse.

Erst neulich hat die US-Notenbank Fed wie erwartet eine Zinswende eingeleitet. In einem ersten Schritt erhöhte sie die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent. Ein wesentlicher Grund für die Zinserhöhung liegt nach Fed-Angaben in der hohen US-Inflationsrate, die im Februar auf 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen ist – das ist der höchste Wert seit 1982. Die Fed plant weitere Zinsschritte in diesem Jahr, bis auf 1,9 Prozent könnte der US-Leitzins nach Fed-Prognosen bis Ende 2022 ansteigen.

Die Aktienmärkte reagierten auf die Zinserhöhung zunächst unaufgeregt – schon lange wurde über die Zinserhöhung spekuliert: Der S&P 500 legte am Tag nach der Zinsankündigung leicht um 1,2 Prozent zu, der Dax war nahezu unverändert am 17. März (-0,4%). Dennoch bleiben die Aktienkurse derzeit vor allem aufgrund des Ukraine-Kriegs sehr volatil, und die bereits erfolgte sowie die noch anstehenden Zinserhöhungen sorgen weiter für Verunsicherung bei vielen Anlegern – denn viele Experten sehen es quasi als „Marktgesetz“, dass die Aktienkurse bei Zinserhöhungen stark unter Druck geraten. Ist die Sorge vor Kursrückgängen in Zusammenhang mit Zinserhöhungen heute noch berechtigt? Die Hamburger Sutor Bank hat dazu eine Kurzanalyse durchgeführt und die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ab 2015 sowie deren Auswirkungen auf den Aktienindex S&P 500 näher betrachtet.