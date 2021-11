Gefahr für Neobroker – so wehrt sich Trade Republic gegen mögliches EU-Verbot

Die Verengung des Angebots der Börsenplätze ist das Erfolgsrezept der Neobroker. Denn so kann man sicherstellen, dass man als Broker eine sehr gute Verhandlungsbasis für die Ausgestaltung der Rückvergütungsvereinbarungen erhält. Bedeutet: Der Börsenplatzbetreiber zahlt den Neobrokern sogenannte Abwicklungskostenzuschüsse, oder einfacher gesagt: Provisionen, dass der Broker die Kunden zum Börsenplatz weiterleitet. Dies nennt sich Payment for Orderflow.

Dazu ein kleiner Exkurs, wie das Geschäft der Neobroker funktioniert. Das Geschäftsmodell nennt sich „Payment for Orderflow“ (POF). Im Fall von Trade Republic heißt das, dass Kunden aktuell ausschließlich Transaktionen über LS Exchange und als Backup über Tradegate abschließen können. Handeln über die Börse Frankfurt oder die Börse Stuttgart? Nicht möglich. Zum Vergleich: Die Comdirect bietet den Handel über Xetra, die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart, Gettex, LS Exchange und Tradegate an.

Verbotspläne der EU

An diesem Modell wurde bereits vielfach Kritik geübt. Die Vorwürfe lauten: Neobroker verleiteten ihre Kunden zum Zocken – und würden ihnen dabei sogar schlechtere Konditionen bieten. Denn dadurch, dass die Kunden nur über einen oder zwei Handelsplätze Aktien und andere Wertpapiere ordern können, bestünde die Gefahr, dass die Kunden unbemerkt, schlechtere Konditionen erhalten, als wenn sie aus allen verfügbaren Handelsplätzen ihre Käufe und Verkäufe platzieren könnten. Daher beschäftigt sich die EU laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seit einiger Zeit mit einem möglichen Verbot des Payment for Orderflow.

Doch ist das Modell wirklich nachteilig für Kunden? Wir hatten für das Extra-Magazin (Ausgabe 06/2020) bereits eine kleine Untersuchung durchgeführt. Zu bestimmten Uhrzeiten und verteilt über mehrere Stichtage haben wir für bestimmte Wertpapiere geprüft, ob Kunden wirklich schlechtere Kurse über die Handelsplätze bei den Neobrokern bekommen. Dazu haben wir unsere Logins, die wir bei mehreren Direktbanken und Neobrokern haben, genutzt und die Kurse verglichen. Das Ergebnis: Wir konnten in einer (zugegebenermaßen kleinen Stichprobe) keine nachteilige Kursstellung bei den Neobrokern feststellen.

Studie von Trade Republic

Trade Republic kommt in einer eigens in Auftrag gegebenen Studie, die von der der WHU Otto Beisheim School of Management und der University of Southern Denmark durchgeführt wurde, zu einem ähnlichen Ergebnis. Wörtlich heißt es in der Studie: „Die Ausführungspreise bei Trade Republic sind im Durchschnitt besser als auf Xetra und nur in seltenen Fällen schlechter. (…) Aus dieser Kostenanalyse schließen wir, dass Payment for Orderflow den Privatanlegern letztlich nicht schadet. Im Gegenteil: Die Kunden profitieren von diesem neuen Handelsmodell.“

Die Kurse bei LS Exchange seien sogar in 21,1 Prozent der Fälle besser gewesen, in 78,05 Prozent gleich und nur in 0,85 Prozent schlechter als bei einer Ausführung über Xetra. Der Preisvorteil durch engere Spreads, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs, lag demnach im Schnitt bei 0,52 Euro je gehandelten 1000 Euro. Allerdings schränkt die Studie ein, dass es weiterer Untersuchungen bedürfe, um festzustellen, wie die niedrigeren Kosten die Handelsaktivität der Anleger beeinflussen und welche Auswirkungen damit für die Renditen der Anleger verbunden sind.

Wie geht es weiter?

Wichtig zu erwähnen ist noch, dass auch andere Banken und Broker Rückvergütungen von Handelsplätzen erhalten. Dies macht im Gesamtkontext jedoch nur einen Bruchteil des Geschäftsmodells aus, während die Neobroker sehr stark vom Payment for Orderflow abhängig sind. Aktuell unterliegen die Neobroker jedoch bereits strengen Auflagen. Sie müssen beispielsweise die Rückvergütungen gegenüber ihren Kunden offenlegen. Ob es also tatsächlich zu einem kompletten EU-Verbot kommt, ist aktuell fraglich. Gut möglich, dass ein solches Verbot massiven Unmut von Kunden nach sich zieht.

Die EU wäre also gut beraten, hier Vorsicht und Augenmaß walten zu lassen.