Geldanlage 2022: So werden gute Vorsätze Realität

Der beste Plan ist nur so gut wie die Disziplin, mit der Sie ihn verfolgen. Attraktive Renditen kommen in aller Regel nicht über Nacht zustande, sondern benötigen Zeit. Gleichwohl sollten Sie Ihren Plan alle zwei bis drei Jahre auf den Prüfstand stellen: Hat er sie Ihren Zielen nähergebracht oder davon entfernt? Müssen Sie ihn möglicherweise verändern oder an neue Umstände anpassen, etwa wenn die Kinder eigenes Geld verdienen und Sie mehr Geld zum Investieren haben?

Zuerst müssen Sie sich Fragen stellen: Wie viel Geld habe ich derzeit und in Zukunft für Investments übrig? Möchte ich Vermögen durch einen Sparplan bilden? Welches finanzielle Ziel habe ich und bis wann möchte ich es erreichen? Wie viel Zeit habe ich bis zum Ruhestand? Wie sollte ich mein Vermögen auf Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle und Liquidität verteilen? Wie möchte ich einsteigen – auf einmal oder in kleineren Tranchen? Dies ist der Schritt, der am meisten Arbeit macht.

3. Setzen Sie auf Unternehmertum und Markt!

Die Lokomotive in jedem Portfolio sind Aktien. Sie haben seit mehr als einem Jahrhundert nachweislich die höchsten Renditen gebracht. Dies wird sich in den kommenden Jahrzehnten nicht ändern. Hier wirkt das Unternehmertum. Dass Unternehmer Probleme besser lösen können als Staat und Bürokratie, dürfte nicht erst in der Corona-Pandemie klar geworden worden sein. Anleger sollten Aktien im Portfolio daher so hoch gewichten, wie es ihr Risikoprofil ermöglicht.

Tipp: Du möchtest endlich die Geldanlage in die Hand nehmen? Dazu eignen sich besonders ETFs. Erfahre, was ein ETF ist.

4. Lassen Sie sich von marktschreierischen Prognosen nicht beirren!

Auf dem Weg zum erfolgreichen Investor lauern viele Stolperfallen. Dazu gehören die Meinungen von mehr oder weniger versierten Experten sowie marktschreierische Prognosen, vor allem solche, die seit Jahren den Untergang des Abendlandes beschwören. Sirenengesänge à la „Warum Sie Ihr Vermögen jetzt unbedingt retten müssen“, sollten Sie ganz entspannt ignorieren.

5. Vertrauen Sie der Kraft des Zinseszinses und seien Sie geduldig!

Albert Einstein nannte den Zinseszins die wohl größte Kraft im Universum. Leider versteht selbst unter Anlegern nur ein kleiner Teil, was diese Kraft bewirken kann. So verachtfacht sich bei einer jährlichen Rendite von acht Prozent das eingesetzte Kapital in 27 Jahren. Das heißt: Wer mit 35 Jahren eine Erbschaft von 100.000 Euro zur Hälfte in den weltweiten Aktienmarkt investiert, hat 30 Jahre später mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit mehr als 350.000 Euro verdient, ohne dafür arbeiten zu müssen. Belege für Renditen in dieser Höhe finden Sie auf der Website des Deutschen Aktieninstituts (www.dai.de), dann „Rendite-Dreiecke“.

Über den Autor: Stephan Albrech

Stephan Albrech ist Vorstand der Albrech & Cie Vermögensverwaltung AG in Köln.