Geldanlage: Deutsche Anleger fliegen auf ETFs

Die Deutschen haben eine Geldanlage für sich entdeckt: ETFs sind heiß begehrt. Eine Ebase-Umfrage zeigt interessante Entwicklungen auf.

„ETFs stehen in Deutschland vor einem weiteren massiven Wachstumsschub“, kommentiert Kai Friedrich, Geschäftsführer von Ebase, die Ergebnisse der aktuellen Studie „Anlageverhalten und Trends bei Privatanlegern in Deutschland: Exchange Traded Funds“ von Ebase, welche auf einer repräsentativen Befragung von 1.000 Privatpersonen basiert. Bereits heute haben schon rund 25 Prozent der Deutschen über 18 Jahren einmal in ETFs investiert oder tun es aktuell. Dieser Anteil wird angesichts der Umfrageergebnisse noch stark zunehmen: „Mehr als 60 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass sie in den kommenden drei Jahren ihren ETF-Bestand weiter ausbauen“, betont Friedrich. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren haben erst 44 Prozent der Deutschen angegeben, ihr ETF-Engagement ausweiten zu wollen.