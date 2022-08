Geldanlage: Kennst du dein persönliches Risikoprofil?

Mit etwas mehr Risiko-Freude kann ein kleines Börsen-Engagement mit ETFs her als Ergänzung zum Tages- oder Festgeld. Das ist ein einfaches Portfolio aus diesen Komponenten in der Aufteilung von je 40 Prozent Tages- und Festgeld und womöglich 20 Prozent in ETFs. Tagesgeld wirft auch in Zeiten steigender Zinsen nicht viel ab, aber es ist dein Sicherheitspuffer. Die ETFs sind Börsen-Investments, aber mit breiter Streuung für die Risiko-Verteilung, die aber auch Rendite ermöglicht. Und so soll man ja an der Börse investieren.

An der Börse besteht zum Beispiel das Risiko von Kursverlusten. Gerade in den letzten Monaten haben wir gesehen, wie real dieses Risiko ist. Und wie schnell Kurse fallen können. Abwärts geht es immer schneller. Auch ein Kalauer. Auch wahr. Aber ebenfalls wahr: Langfristig sind Börsen-Investments immer positiv: Es gibt Studien für den US-Markt und auch für den DAX , die zeigen, dass nach 15 Jahren Geldanlage die Rendite immer positiv war, egal wie heftig es zwischendrin gekracht hat. So weit ein kleiner Mutmacher.

Die Risiko-Neigung kann sich verändern – die Lebensumstände tun es auch

Je größer deine Risiko-Neigung ist, sich im Laufe der Zeit auch mit mehr Wissen und Erfahrung verändert, desto größer kann der Anteil risikoreicherer Anlagen im Portfolio sein. Bei mittlerer, ausgewogener Risiko-Bereitschaft mit einem Mix aus Sicherheit und Rendite kann der Aktienanteil 50 Prozent betragen, bei hoher Risikobereitschaft und hohem Rendite-Anspruch bis zu 80 Prozent.

Aber auch innerhalb der Möglichkeiten an der Börse kann, ja musst du diversifizieren. So lässt sich die Börsen-Anlage nochmals aufteilen in Aktien – und Anleihen-Investments.

Ein risiko-orientierteres Portfolio ist hier innerhalb des Börsen-Anteils klassisch 60 zu 40 aufgeteilt: 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen.

Tipp: Mit unserem Risikorechner kannst du anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für dein Portfolio ermitteln.

72er Regel: Was kommt bei den Investments rum und wann?

Um abzusehen, was dabei herumkommen kann, hilft da eine einfache Regel: die 72er Regel. Praktisch angewandt kannst du mit ihrer Hilfe sehen, in welchem Zeitraum sich ein Investment bei welchem Zinssatz verdoppelt hat. Und kannst entscheiden, ob das für dich sinnvoll ist:

Wenn du auf deinem Sparkonto ein Prozent Zinsen bekommen würdest, hätte sich dein Geld nach 72 Jahren verdoppelt. Das berechnest du, in dem du die Zahl 72 durch die Rendite deines Investments dividierst. Also 72 durch ein Prozent. Bei fünf Prozent verdoppelt sich dein Investment nach 14,4 Jahren.

Erst die Strategie, dann die Rendite

Doch vor dem Investment steht der Plan bzw. die Strategie. Dazu beantwortest du dir folgende Fragen: Wofür willst du dein Geld anlegen? Und wie lange? Wie viel Rendite soll es bringen (bitte realistisch bleiben) und wie viel Risiko kannst du dafür ab (auch hier nicht übertreiben). Auch den Faktor Zeit solltest du nicht unterschätzen: Brauchst du dein Geld in vier bis fünf Jahren, ist die Börse nicht das ideale Pflaster, es könnte sein, dass du mitten in einer Krise verkaufen müsstest. Also, ausgewogen und mit Bedacht planen!

Nochmal: Verteile dein Kapital auf verschiedene Anlage-Möglichkeiten. Damit verteilst du auch deine Risiken. Du kannst innerhalb deiner Börsen-Investments Risiken streuen, du kannst aber auch neben der Geldanlage an der Börse anderweitig investieren, sei es in Immobilien. Auch das ist ein sehr langfristiges Investment, das Wissen voraussetzt. Es ist aber vielfältig umsetzbar: mit direkten Investments in Immobilien, mit Immobilien-Fonds oder –ETFs und Immobilien-Aktien sowie in verschiedene Immobilien-Arten von Eigentumswohnung bis Pflege-Immobilien.

Die gute Nachricht: Wenn du sehr jung in den Aktienmarkt einsteigst, kannst du erstens viel länger investieren und brauchst zweitens viel weniger Kapital: Steter, auch kleiner Tropfen höhlt den Stein, sprich: Auch aus kleinen Beträgen wird langfristig viel. Dazu sind nicht einmal Investments in Einzelaktien nötig: Eine breit gestreute Strategie mit ETFs oder Fonds ist ein guter Anfang.

Tipp: Sparen mit bis zu 480 Euro Extra-Geld vom Chef? Hier findest du alle Infos zum VL-Sparen mit ETFs!

Wissen schadet nichts

Je mehr du über die Geldanlage und dein Risikoprofil weißt, umso besser kannst du Chancen und Risiken einschätzen. Du musst kein Börsenexperte sein, um an der Börse zu investieren, doch ein solides Grundwissen bewahrt dich vor falschen Entscheidungen.

Deine persönliche Situation wird sich im Laufe der Zeit immer wieder ändern: Familienstand, Jobsituation, Gesundheit – viele Faktoren bestimmen im Laufe der Zeit dein Einkommen. Da ist es wichtig, möglichst früh möglichst gut vorzusorgen. Auch und gerade mit einer soliden Geldanlage ohne zu viel Risiko.

Mit dem passenden Risikoprofil, das dich nicht bei jeder Krise aus der Bahn wird, schaffst du es, langfristig zu investieren und vor allem trotzdem ruhig zu schlafen. Was ich dir dringend rate: Vor dem Investieren brauchst du einen Strategie und einen Notgroschen. Das ist eine solide Basis. Und sei ehrlich in deinen Erwartungen.