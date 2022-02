Gold-ETCs: Bieten sie noch Schutz vor der Inflation?

Jennifer Fizia

|

26. Januar 2022 Inflation: So sicherst du dein ETF-Portfolio jetzt am besten ab

Die Inflation ist Realität. In vielen Ländern weltweit zeigt sich derzeit ein ähnliches Bild: die Inflationsraten steigen, teils auf Rekordniveau. Im November 2021 lag die Inflationsrate in Deutschland bei 5,2 Prozent – so hoch wie seit ca. 30 Jahren nicht.