Grüne Kryptowährungen: Nachhaltiger als Bitcoin und Co.

Wie umweltschädlich ist Kryptomining?

Kritiker der Mainstream-Kryptowährungen sehen im Kryptomining nur einen der Nachteile von Bitcoin und Co. und wer etwa nach „ist Bitcoin umweltschädlich“ googelt, findet dazu duzende von Artikeln. Der Tenor ist nicht immer gleich, doch in einem sind sich alle einig: Das Schürfen nach dem digitalen Gold verbraucht Unmengen an Strom. Laut der Universität Cambridge verbaucht allein das Bitcoin-Mining jährlich rund 143,67 Terawattstunden Strom, der jährliche CO2-Fußabdruck der Währung beträgt laut der Erasmus Universität Rotterdam 58,96 Mt. Das ist wahrlich keine Kleinigkeit oder – wie die Schweizer Handelszeitung im Mai 2021 so plakativ titelte – der Bitcoin ist eine Umweltsau.

Derzeit sind nur 39 Prozent der Energie, mit der Bitcoin geschürft wird, nachhaltig. Es ist also durchaus berechtigt zu sagen, dass Kryptomining umweltschädlich ist. Aber muss das so sein oder geht das nicht auch besser?