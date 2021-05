Die Inflationsraten steigen, die Aktienkurse fallen. Doch die Gewinnzahlen der Unternehmen überraschen positiv und dürften die Kurse weiter stützen.

An den Aktienmärkten sorgen hohe Inflationsraten für Druck auf die Kurse. In der Eurozone lagen die Verbraucherpreise im April um 1,6 Prozent höher als im Vorjahr gemäß aktueller Zahlen des Statistikamts Eurostat, im März lag die Steigerung noch bei 1,3 Prozent. Auch in Deutschland und in den USA sind die Inflationszahlen im April deutlich gegenüber den Vorjahresmonaten gestiegen. Nach Ansicht von Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung der Hamburger Sutor Bank, sollten sich Anleger von solchen Marktdämpfern jedoch nicht verschrecken lassen. „Die Mitteilungen über steigende Inflationsraten sorgen derzeit immer wieder für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Doch sollte der Blick nicht nur auf die Inflation als vermeintlicher Kursindikator gehen. Der wesentlichere Aspekt sind die Gewinnzahlen der Unternehmen“, stellt der Kapitalmarktexperte fest. „Steigen die Gewinne, sollte sich das ebenfalls in den Kursen abbilden. Die Berichte zu den Gewinnzahlen im ersten Quartal zeigen in dieser Hinsicht ein überraschend gutes Bild“, sagt Neumann.