Investieren in Gold – ein sicherer Hafen oder ein kenterndes Schiff?

Die Gründe für den Kursabfall

Viele Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio mit einem Investment in Gold gegen die Inflation absichern wollten, stellen sich diese Fragen. Was für sie ein sicherer Hafen sein sollte, entpuppt sich nun als Schiff, das zu kentern droht. Die stürmisch-hohen Wellen, die dem Edelmetall entgegenschlagen, werden vor allem von der Fed verursacht. Die US-Zentralbank orientiert sich an der Inflation der 1970er-Jahre und richtet die derzeitige Zinspolitik danach aus. Daraus resultieren Zinserhöhungen – gerade erfolgte die fünfte in diesem Jahr. Aktuell liegt der Leitzins in den Vereinigten Staaten bei satten 3,25 Prozent. Im Vergleich dazu bewegt sich der Zins im Euro-Raum aktuell bei 1,25 Prozent. Der US-Dollar ist momentan stark, der Eurokurs hingegen fiel gerade auf seinen tiefsten Stand seit 20 Jahren. Diese Situation bringt das Edelmetall in Bedrängnis. Der starke US-Dollar führt zu einer sinkenden Nachfrage all derjenigen, die in einer anderen Währung zahlen, da der Preis des Goldes für sie steigt.

Ein zweiter Grund für den Kursabfall des Edelmetalls ist, dass es bei Gold keine Zinsen gibt. Anleger profitieren nur vom steigenden Wert, nicht aber von Zinszahlungen. Sind die Zinsen hoch bzw. steigen, so wie aktuell, wenden sich Investoren vom Gold ab und setzen zum Beispiel eher auf Staatsanleihen. Denn hier gibt es sie, die Zinsen. „Der Ausblick für das Edelmetall bessert sich so lange nicht, solange die Fed weiter die Zinsen anhebt“, zitiert Börse Online Tai Wong, Händler bei Heraeus Precious Metals in New York.