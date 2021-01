Investment-Idee: 5 Aktien-ETFs, die 2021 sehr gute Chancen bieten

Der E-Gaming Markt hat in 2020 ebenfalls ein grandioses Jahr erwischt. Durch die globalen Lock-Downs stiegen die Spielzeiten der Nutzer und auch die Umsätze haben kräftig angezogen. Trends wie Augmented- und Virtual Reality schaffen zudem neue Use Cases, die den Spieleherstellern attraktive Wachstumsoptionen ermöglichen. 2020 wurde weltweit ein Umsatz von 159 Milliarden Euro erwirtschaftet (6 Miliarden Euro in Deutschland). Seit seiner Auflage am 24.06.2019 hat der VanEck Vecor Video Gaming and eSports ETF (WKN: A2PLDF ) eine Performance von mehr als 100 Prozent erzielt.

In Deutschland haben erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft in 2020 fast die Hälfte des Stromverbrauchs abgedeckt. Das geht aus Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Der Fokus auf Clean Energy wird auch nach der Covid-19-Krise eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele spielen. Auch in diesem Sektor spielt der Biden-Effekt eine signifikante Rolle. Analysten wetten, dass eine demokratische Führung Clean-Energy-Maßnahmen stärker priorisieren wird – politisch und wirtschaftlich. Für Investoren entstehen deshalb spannende Einstiegsoptionen.

In 2021 hat der MSCI Emerging Markets trotz hoher Kursverluste im Frühjahr eine Gesamtperformance von 18,31 Prozent hingelegt. Die Analystenmeinungen sind einstimmig: „2021 geht die Kursrally in den Emerging Markets weiter.“ Der Amundi MSCI Emerging Markets (WKN: A2H58J ) ist ein solider ETF, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Aufgrund des hohen Kurspotenzials und der im Vergleich zu US-Unternehmen niedrigen Bewertung können hier Depotgewichtungen bis zu 20 Prozent ohne weiteres angenommen werden.

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (Acc)

Die Reisebranche gehört zu den großen Verlierern der Covid-19-Krise. Durch die globalen Einschränken mussten Unternehmen aus dem Sektor erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen und wie der Reisekonzern TUI Finanzspritzen vom Staat und privaten Investoren erhalten. Die Reisebranche wird auch in 2021 mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Der Erfolg des Impfstoffes ist eng mit dem Aufschwung der Branche korreliert.

Es überrascht daher nicht, dass der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (WKN: LYX02U) in 2020 circa 15 Prozent an Wert verlor. Ich bin dennoch relativ optimistisch, dass die Reisebeschränkungen ab dem zweit Quartal 2021 reduziert werden. Positionen wie Ryanair oder die Intercontinental Hotels Group dürften in 2021 wieder kräftig zulegen. Aufgrund der negativen Entwicklung der „reisebezogenen“ Unternehmen, sind Unternehmen der Freizeitbranche (z.B. Flutter Entertainment) aktuell sehr stark im Fonds gewichtet.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Die Pharma- und Gesundheitsbranche gehören zu den wichtigsten Sektoren am Finanzmarkt. Gesundheit liegt immer im Trend – und gerade durch die Covid-19-Krise erhielt die Branche einen großen Wachstumsschub. Die zunehmende Belastung des Gesundheitssystem, die dadurch entsteht, dass unserer Lebenserwartung stetig steigt, fordert Innovationen von der Branche.

Gerade in der Biotechnologie konnten in den vergangenen Jahren beeindruckende Entwicklungen realisiert werden. Auch das Thema Robotics spielt bei der Entwicklung innovativer Operations-Lösungen eine entscheidende Rolle. Laut Angaben des Centers for Medicare and Medicaid Services werden die nationalen Gesundheitsausgaben in den USA jährlich um 5,4 Prozent wachsen. Bis 2028 wird der jährliche Betrag auf über 6,2 Billionen US-Dollar anwachsen.Entsprechende Aktien-ETFs bieten also Chancen.

Aufgrund der komplexen Struktur des Marktes empfehlen ich Ihnen eine Beteiligung über einen breit gestreuten ETF. Der iShares Healthcare Innovation ETF deckt 142 Positionen ab.

Zu den größten Werten gehören:

NovoCure: 2,18 Prozent (USA)

CRISPR Therapeutics: 2,08 Prozent (Schweiz)

Mirati Therapeutics: 1,87 Prozent (USA)

In 2020 hat der ETF eine Performance 39,56 Prozent erzielt. Seit seiner Auflage in 2016 ist dieser um mehr als 15 Prozent pro Jahr gewachsen.