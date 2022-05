Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Juni 2022

Der ETF des Monats im Juni 2022

Dieses Prinzip lässt sich auch auf Unternehmen übertragen, die langfristige und nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz haben und sich nicht so einfach von ihrem Platz verdrängen lassen. Sogenannte Burggraben-Unternehmen, auch Moat-Unternehmen genannt, haben eine dominierende Stellung in ihrer Branche und gelten somit als stabil und krisensicher. Wettbewerbsvorteile können in diesem Zusammenhang immaterielle Vermögensgegenstände, Kostenvorteile, Wechselkosten, Netzwerkeffekte oder eine effiziente Skalierung sein.

Dass insbesondere in unsicheren Zeiten der Trend zu möglichst stabilen Investments geht, ist wenig überraschend. Wenn sich dabei Verluste nicht nur in deutlichen Grenzen halten, sondern auch noch eine Rendite möglich ist – umso besser.

Und so haben die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF einen ETF zum Produkt des Monats gekürt, der genau darauf ausgerichtet ist. Im Juni 2022 kann sich der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN) den Titel ans Revers heften. Der Fonds investiert zu fast 100 Prozent in Aktien. Er bietet Zugang zu 57 nachhaltigen amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Bewertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben. Dazu gehören etwa C.H. Robinson Worldwide, Mondelez und Microsoft.

Wirft man einen Blick auf die Kursentwicklung, zeigen sich im laufenden Jahr zwar leichte Schwächen mit einem Minus von -10,08 Prozent. Die langfristige Entwicklung zeigt aber das große Potenzial des ETFs. Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die Wertentwicklung bei +53,09 Prozent, betrachtet man die vergangenen fünf Jahre sind es sogar +86,00 Prozent.