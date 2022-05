Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Mai 2022

Der ETF des Monats im Mai 2022

Der Grund für die weiter steigende Inflation war im April vor allem in den steigenden Energiepreisen zu finden, getrieben vom Krieg in der Ukraine. Doch auch die Preise für Lebensmittel sind weiter kräftig nach oben gegangen. Als Anfang April etwa Discounter-Marktführer ALDI verkündete, die Preise für Butter über das Wochenende anzuheben, war das Streichfett in vielen Filialen ausverkauft. Dennoch müssen wir essen und trinken, an Basiskonsumgütern sparen wir also zuletzt. Ein Investment in Basiskonsumgüter kann Anlegerinnen und Anlegern in unsicheren Zeiten also ein hohes Maß an Sicherheit bieten.

Um diesen Trend zu würdigen, haben die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF einen ETF zum Produkt des Monats gekürt, der genau darauf ausgerichtet ist. Im Mai 2022 kann sich der SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (WKN: A1191N) den Titel ans Revers heften. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind. 39 Unternehmen sind enthalten, darunter etwa Nestlé, Unilever und Danone.

Wirft man einen Blick auf die Kursentwicklung, zeigt sich viel Positives. Zwar büßte der ETF im laufenden Jahr 1,78 Prozent an Wert ein, auf 12 Monate betrachtet gewann er jedoch 12,21 Prozent hinzu. Betrachtet man die längerfristige Entwicklung, zeigt sich eine Wertentwicklung von + 20,35 Prozent über 3 Jahre und sogar 127,73 Prozent über einen Zeitraum von zehn Jahren.