Investment-Tipp: Dies ist der ETF des Monats im November 2021

Vor allem Industriemetalle spielen bei diesen Investitionen eine große Rolle. Kupfer beispielsweise ist ein zentraler Rohstoff, um E-Autos zu produzieren . Es ist daher kaum verwunderlich, dass viele Länder sich bereits den Zugang zu Materialien sichern, die zur Herstellung von Batterien, 5-G-Technik oder Wasserstoffzellen benötigt werden.

Doch eins ist klar: Für die Transformation bedarf es gewaltiger Investitionen – und sehr viel Energie. Dies spielt sich auch in den Preisen des globalen Energiemarktes wider, zum Beispiel beim Erdgas. Zugleich hat die Opec die Förderung von Erdöl verknappt, was ebenfalls zu steigenden Preisen führt, da Öl für viele Produktionsstätten noch immer der wichtigste Rohstoff sind.

Um all dem Rechnung zu tragen, haben die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF im November einen ETF zum Produkt des Monats gekürt, das den Rohstoff-Auftrieb adäquat abbildet und Anleger somit attraktive Renditechancen ermöglicht. Denn in all die genannten Rohstoffe (und noch viele mehr) lässt sich gebündelt investieren – und zwar mit dem L&G Longer Dated All Commodities (WKN: A1CXBV).

Der ETF des Monats im November

Der ETF von L&G umfasst knapp eine Milliarde Euro und bildet synthetisch den Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month Forward (SM) nach. Erdgas, Öl, Kupfer, Gold oder auch Mais sind in dem Rohstoffkorb des ETFs enthalten. Damit ist die Wertentwicklung nicht nur von einem einzigen Rohstoff abhängig. Der ETF des Monats November ist also breit diversifiziert. Das Produkt kostet 0,3 Prozent jährlich und legt seine Erträge automatisch wieder an.