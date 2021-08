Jetzt bei extraETF: Die 50 beliebtesten Kryptowährungen mit eigenen Profilseiten

Kryptowährungen: Alle Daten auf einen Blick

Die neuen Krypto-Profilseiten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Aktien-Profilseiten, die es ebenfalls seit kurzem auf extraETF.com zu finden gibt. Regelmäßige Nutzer werden sich also schnell zurechtfinden. Doch auch für Einsteiger sind die Seiten einfach und gut verständlich dargestellt. Für jede der 50 Kryptowährungen gibt es zusätzlich zu einer Gesamtliste eine eigene Profilseite, um völlige Transparenz zu gewähren.

Zugegeben: Zahlen, Daten und Fakten zu Bitcoin & Co. können Sie auch auf anderen Seiten finden. Doch auf unseren Krypto-Profilseiten kommt noch mehr dazu. Außer einer kurzen, aber informativen Beschreibung der jeweiligen Währung sehen Nutzer auf den ersten Blick die minutengenaue Kursentwicklung inklusive Quelle. Darüber hinaus beinhalten die Profilseiten der jeweiligen Währung auch die Wertentwicklung in Prozent im Zeitraum von 24 Stunden über einen Monat bis hin zu einem Jahr. So können Investoren über den Chart einsehen, wie sich die jeweilige Kryptowährung in der Vergangenheit entwickelt hat.