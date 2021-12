Mit diesem neuen ETF kannst du in die Bio-Revolution investieren

„Die biologische Revolution schafft eine historische Anlagechance, die mit der industriellen und Internet-Revolution gleichzusetzen ist“, sagt Chris Gannatti, Global Head of Research, Wisdomtree. „Fortschritte in der Biotechnologie könnten die größten Innovationen unserer Zeit werden. Die biologische Revolution besitzt riesiges Potential, um die dringendsten aktuellen Herausforderungen der Menschheit anzugehen und abzumildern – sei es der Klimawandel, Nahrungsmittelknappheit oder die Eindämmung von Krankheiten und Pandemien. Neue und transformative Innovationen könnten tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt haben und somit die Lebensqualität vieler Menschen verbessern.“

Wisdomtree, der Anbieter des neuen ETFs, hat für die Entwicklung des WisdomTree BioRevolution ESG Screened Index Erkenntnisse von Jamie Metzl, einem weltweit führenden Technologievisionär für Wisdomtree, genutzt. Der Index identifiziere die wichtigsten Sektoren und Industrien, die am stärksten von den Fortschritten in der Biowissenschaft und -technologie transformiert werden dürften.

Für ein längeres Leben

„Die Revolutionen in der Genetik und Biotechnologie werden nicht nur unsere Gesundheitssysteme verändern, sondern uns auch ein gesünderes und längeres Leben ermöglichen“, erläutert Jamie Metzl, Autor des Buches „Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity“. „Außerdem werden sie unsere Welt weit über das Gesundheitswesen hinaus transformieren. Dieselben Technologien, die hinter Innovationen im Bereich Healthcare stehen, werden auch auf Branchen wie Landwirtschaft, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie und Informationsverarbeitung starken Einfluss nehmen und die Art und Weise, wie wir Krankheiten behandeln, Nahrungsmittel produzieren, Materialien herstellen und Daten verarbeiten, revolutionieren.“

„Wenn das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Chemie und das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Physik war, wird das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Biologie. Ich freue mich sehr, mit dem exzellenten Team bei WisdomTree zusammenzuarbeiten und einige der Chancen aufzudecken, die dieser historische Megatrend bietet.“

In diese Bereiche investiert der ETF

Der Bio-Revolution-ETF von Wisdomtree baut auf verschiedene Branchen. Dazu gehören folgende: