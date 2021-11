Omicron: Kryptowährung geht dank Corona durch die Decke

Omicron gibt Vollgas

Wie sich die Virusvariante entwickeln wird, ist derzeit noch rein spekulativ. Gleiches gilt für die Kryptowährung. Gestern jedenfalls hat der Coin eine steile Kurve nach oben hingelegt und ist laut Cointelegraph um 945 Prozent auf einen Preis von 689 US-Dollar gestiegen.



Doch der Coin hat mit der Mutation außer dem Namen nichts gemeinsam und steht in keinerlei Verbindung zu Wissenschaft, Politik oder sonstigem. Die Währung ist gerade mal vier Wochen alt und kann aktuell nur an der dezentralen Börse SushiSwap gehandelt werden. Die Herausgeber wollen den Coin als „langfristige Wertanlage“ etablieren. Ob das funktioniert, kann nach so kurzer Zeit noch nicht beurteilt werden. Zur derzeitigen Marktkapitalisierung gibt es jedenfalls noch keinerlei Angaben.