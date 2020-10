So gelingt der perfekte Einstieg in Aktien und ETFs – vier Tipps

Langfristig führt beim Vermögensaufbau kein Weg an Aktien und ETFs vorbei. Wir geben vier Tipps, wie der Einstieg an der Börse perfekt gelingt.

Aller Anfang ist schwer und so mag es auch beim Einstieg an der Börse sein. Es bedarf natürlich eines gewissen Maßes an Eigeninitiative, das Thema endlich in Angriff zu nehmen. Und auch mag es für konservative Sparer ein Wagnis sein, plötzlich dem Finanzmarkt ausgesetzt zu sein. Wie schmerzhaft das sein kann, hat sich infolge der Coronakrise einmal mehr gezeigt.

Doch den Risiken stehen enorme Chancen gegenüber. Und so ist die Aktie langfristig die Anlageklasse mit der mit Abstand höchsten Renditeerwartung. Wer effektiven Vermögensaufbau betreiben will, sollte auf jeden Fall über Aktien nachdenken. Wir möchten Ihnen konkrete Tipps an die Hand geben für Ihren Einstieg an der Börse.