Jetzt aber schnell – wer sich noch bis 15. Dezember Verluste bescheinigen lässt, kann Steuern sparen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Wer zahlt schon gerne Steuern? ETF-Inhaber können ihre Steuerlast senken. Möglich macht das die Verrechnungsmöglichkeit von Gewinnen mit Verlusten. Gerade im Coronajahr 2020 könnte die eine oder andere Position ins Minus gerutscht sein.

Zunächst gilt bei der Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen, dass Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen oder Fonds ganz grundsätzlich, dass diese steuerpflichtig sind und Veräußerungsverluste entsprechend berücksichtigt werden. Ein Verlust kommt dabei erst in Frage, wenn dieser realisiert ist. Das heißt, also bei einem Verkauf mit Verlust. Sie müssten also Ihren entsprechenden ETF erst einmal verkaufen. Dadurch können Sie diesen tatsächlichen Verlust mit realisierten Veräußerungsgewinnen sowie Zins- und Dividendenerträgen verrechnen.

„Eine Ausnahme dieser Verrechnungsmöglichkeit gilt für Verluste aus Aktienverkäufen. Diese können nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäften verrechnet werden“, sagt ein Sprecher des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) gegenüber extraETF.com und verweist darauf, dass ETFs wie herkömmliche Fonds gesehen werden. Das heißt, ETFs sind bei der Verrechnung durchlässig.