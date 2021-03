Viele Anbieter, starkes Wachstum – und jede Menge neue Trends. So lässt sich der Status quo des deutschen Robo-Marktes zusammenfassen. Wir haben alle wichtigen Anbieter ausführlich für Sie analysiert. Hier erfahren Sie das Testergebnis.

Seit 2013 buhlen Robo-Advisors in Deutschland um die Gunst der Kunden. Anfangs beäugten viele Anleger die Angebote der digitalen Vermögensverwalter mit Skepsis. Doch diese ist mittlerweile gewichen und die Vorteile sind ins Blickfeld geraten. Aktuell sind mehr als 40 digitale Vermögensverwalter in Deutschland auf dem Markt. Ein bunter Strauß an Anbietern mit unterschiedlichen Strategien, Schwerpunkten und Produkten.

Es gibt bereits drei Anbieter, die mehr als eine Milliarde Euro Anlagevolumen betreuen. Zur Milliardärs-Riege gehören Scalable Capital *, Liqid * und Visualvest *, wobei Visualvest auch die Kundengelder mitzählt, die über White-Label-Produkte investiert sind. Schätzungen des Digital Market Outlooks zufolge wird das Anlagevolumen in Deutschland bis Ende 2021 auf insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro steigen. 2,7 Millionen Kunden dürften hierzulande dann die Angebote der Robos nutzen.