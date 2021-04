Trade Republic bietet nun provisionsfreien Handel mit Kryptowährungen an

Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash sind nun bei Trade Republic * handelbar – ohne Depotgebühren oder Handelsprovisionen! Die Kryptowährungen können die Kunden in ihrem Depot verwahren und darüber auch traden.

Es hatte sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: „Ab sofort steht Anlegern auch die Investition in vier der wichtigsten Kryptos über die Trade Republic App offen – rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche“, hat der Berliner Neo-Broker am Donnerstagmorgen bekannt gegeben. Damit bietet Trade Republic neben dem Handel von Aktien, ETFs und Derivaten nun auch den Handel mit Kryptowährungen an – und zwar aus einem Depot heraus. Für Kunden bedeutet das, dass sie sich kein zusätzliches Krypto-Wallet zulegen müssen. Die Kryptowährungen fügen sich ins Kundendepot neben Aktien, ETFs, Sparplänen oder Derivaten ein.

Der Kryptohandel funktioniert genauso wie der Handel mit anderen Finanzinstrumenten bei Trade Republic – provisionsfrei, ohne Depotgebühren und lediglich mit einem Euro Fremdkostenpauschale pro Ausführung. Die Krypto-Assets sollen von dem US-Unternehmen Bitgo in Deutschland verwahrt werden. Das ist laut Trade Republic eine Kryptoverwahrstelle mit Bafin-Lizenz. Der Handel läuft über die Börse B2C2.