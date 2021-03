Trotz Nullzinsen: Wie Anleger mit Anleihen noch etwas verdienen können

Die Zinsen bleiben wahrscheinlich über Jahre hinweg im Keller. Das macht Anleihen auf den ersten Blick unattraktiv. Doch die Anlageklasse bietet durchaus Chancen. Anleger müssen allerdings unkonventionelle Wege ausprobieren.

Wenn sich Privatanleger in diesen Tagen über die Märkte unterhalten, dreht sich das Gespräch um Kryptowährungen, Wasserstoff-Aktien oder auch das Comeback der Value-Werte. Anleihen eignen sich als Gesprächsthema kaum: Zu gering ist die Rendite, um mit Geschichten von profitablen Trades bei Bekannten punkten zu können. Selbst der weltgrößte Anleihe-Investor Pimco beteiligt sich an der Sinnsuche und konstatiert, dass sich heute viele Anleger fragen, inwiefern klassische Anleihen ein Portfolio noch stabilisieren können.