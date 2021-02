Weltindizes: Alles, was Sie über MSCI World & Co. wissen müssen

Welt-ETFs sind die Basis für jedes ETF-Depot. Doch der Teufel steckt im Detail. Es gibt zahlreiche kleine, aber feine Unterschiede bei den Weltindizes. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Indizes gründlich vor.

Im vergangenen Jahr ist der MSCI World heftig in die Kritik geraten. Der Index sei gar kein Weltindex, hieß es in diversen Medien. Der Name sei reiner Etikettenschwindel. Schwellenländer seien in dem Index gar nicht vertreten, wurde angeführt, lediglich Industrieländer. Außerdem hätten Tech-Aktien wie Apple, Microsoft & Co. ein zu starkes Gewicht. Ebenso wie die USA, die mit einem Anteil von 65 Prozent im Index vertreten sind. Das Klumpenrisiko sei einfach zu groß, merkten die Kritiker an.

Das hat offenkundig gesessen. Immer wieder erreichten uns Anfragen von verunsicherten ETF-Anlegern, was denn davon zu halten sei. Lohnt es sich immer noch, auf ein Weltportfolio zu setzen? Und ist der MSCI World ein sinnvolles Instrument dafür? Die Beiträge, die wir dazu auf extraETF.com und in unserem extraETF Podcast veröffentlicht haben, stießen auf gewaltige Resonanz. Offenbar ist es Zeit, ein wenig Struktur und Übersicht, in die – Achtung, Wortspiel – weite Welt der Weltindizes zu bringen.