Verwaltetes Vermögen beläuft sich jetzt auf 11,3 Milliarden Euro

Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Anteilschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold beläuft sich auf 11,3 Milliarden Euro – das ist ebenfalls ein neuer Höchststand.

„Im ersten Halbjahr hat sich Gold recht ähnlich entwickelt wie die Aktienmärkte. Im März ist der Goldpreis von rund 50 Euro je Gramm auf 42 Euro gesunken, im Mai haben wir dann neue Höchststände bei 52 Euro gesehen“, so Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, Emittent von Xetra-Gold. „Grund dafür ist vor allem die hohe Unsicherheit an den Märkten, die unserer Ansicht nach erst einmal bestehen bleibt. Deshalb rechnen wir weiterhin mit regem Interesse an Gold. Hinzu kommt, dass immer mehr Vermögensverwalter, Family Offices und Privatanleger Interesse an Gold als eigener Anlageklasse zeigen. Der Anteil an privaten und institutionellen Anlegern hält sich dabei etwa die Waage“, erklärt Orben weiter.

5,9 Tonnen Gold bereits physisch ausgeliefert

Xetra-Gold-Anleger haben Anspruch auf die Auslieferung des verbrieften physischen Goldes. Seit der Einführung von Xetra-Gold im Jahr 2007 haben Anleger davon 1.220 Mal Gebrauch gemacht. Dabei wurden insgesamt 5,9 Tonnen Gold ausgeliefert.

Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer

Im September 2015 hatte der Bundesfinanzhof bekannt gegeben, dass Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungssteuer fallen. Somit sind der Erwerb und die Einlösung oder der Verkauf steuerlich wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkauf physischen Goldes zu beurteilen – also beispielsweise wie Goldbarren oder Goldmünzen.