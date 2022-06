Zum Schutz vor Geldwäsche: EU wird Kryptowährungen stärker regulieren

Derzeit gibt es über Kryptowährungen kaum Positives zu berichten. Bitcoin und Co. sind in den vergangenen Wochen massiv eingebrochen, Zweifel am Wert der digitalen Währungen werden immer lauter. Nun folgt für überzeugte Verfechter wohl eine neue Hiobsbotschaft.

Anonymität, Dezentralisierung und keine Einmischung von Banken und Politik – Fans von Kryptowährungen sehen das oft als große Vorteile. Die Gegner hingegen sagen, das öffnet Kriminellen Tür und Tor, vereinfacht unter anderem Geldwäsche. So sieht das offenbar auch die EU und geht nun entschlossen gegen dieses Problem vor.