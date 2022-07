Dividenden-ETF: Hier liegt das Wachstum über der Inflationsrate

Anleger sollten bei ihrer Suche nach Rendite ihren Blick nach Asien wenden, rät ein Experte. Besonders Dividendentitel seien interessant. Ein ETF ist dies auch!

Den USA und Europa drohen Rezessionen bis ins kommende Jahr. In Zeiten amerikanischer Zinsstraffungen sollten auch reine Emerging Markets-Investitionen auf den Prüfstand gestellt werden. Die Zeiten, dass Anleger querbeet über alle Regionen hinweg bedenkenlos ihr Portfolio streuen können, sind fürs erste vorbei. Ein genauer Blick auf die jeweiligen Fundamentaldaten und Aussicht ist gefragt. George Gosden, Portfoliomanager bei dem Vermögensverwalter Columbia Threadneedle, rät Anlegern in der derzeitigen Marktphase dazu, in Richtung Asien zu schauen.

Denn die Region könne mit überdurchschnittlichem Dividendenwachstum punkten, schreibt der Fondsexperte in einem aktuellen Marktkommentar. Zwei Faktoren sprechen aus seiner Sicht für den asiatischen Aktienmarkt, meint Gosden: Zum einen seien die Bewertungen dort im Vergleich zu anderen Märkten niedrig. Zum anderen sei das Dividendenwachstum in der Region deutlich dynamischer als in Europa oder in den USA.