ETF für Künstliche Intelligenz: Goldgräberstimmung am Markt

Künstliche Intelligenz: Für Anleger vielversprechend

Aus Sicht von Markus C. Zschaber, Geschäftsführender Gesellschafter der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH sind die Rahmenbedingungen insbesondere rund um KI-Chips für Anleger vielversprechend. Innovative Unternehmen entwickelten die Chips der Zukunft, neue Architekturen kämen zum Einsatz.

„Der Markt wächst und zudem herrscht eine große Portion Übernahmefantasie“, so Zschaber. Derartige Bedingungen sorgten typischerweise unter Gründern für Goldgräberstimmung. „Die Geschichte hat allerdings gelehrt, dass die meisten Goldsucher am Ende leer ausgehen“, warnt der Fachmann: Aus diesem Grund sollten Anleger für besondere Einsatzbereiche unbedingt diversifiziert investieren. „Dabei sollten sie nicht vergessen, dass die bereits vorhandenen großen Hersteller möglicherweise am besten einschätzen können, welche Technologie langfristig vielversprechend ist“.