Europa-ETF: Legen die Analysten bald nach?

Prognoseanpassungen voraus?

Zwar dürften die Bäume bei europäischen Aktien in diesem Jahr nicht in den Himmel wachsen, doch könnten einige Überraschungen noch für Kursgewinne sorgen. Unterm Strich rechnet Stephan mit einem mittleren zweistelligen Gewinnwachstum in Europa. „Positive Prognoseanpassungen der Analysten könnten vor diesem Hintergrund in den kommenden Monaten die Kurse stützen. Dies sollte dem Gesamtmarkt eine einstellige Performance im Jahr 2022 ermöglichen“, so der Marktkenner.