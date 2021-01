Die Krise ist längst nicht vorbei. Profitieren könnten Aktien von Goldminen. Wir stellen Ihnen einen aussichtsreichen ETF vor.

Bereits am ersten Handelstag des jungen Jahres zeigte der Goldpreis, dass mit dem Edelmetall 2021 zu rechnen ist. Schon bevor an den klassischen Börsen gehandelt wurde, eilte die Kryptowährung Bitcoin zu neuen Rekorden. Da auch Gold als Ersatzwährung und Krisenversicherung gilt, zog der Goldpreis bald nach. „Neben dem schwachen US Dollar, dürften die fallenden Realrenditen sowie steigende Inflationserwartungen den Goldpreis weiterhin unterstützen. Die marktbasierten Inflationserwartungen in Form der Break-Even Inflationsrate sind nun über das Vorkrisenniveau gestiegen“, erklärt David Lusow, Analyst beim Broker IG Markets.