Gute Chancen auf ein Comeback – dieser Auto-ETF nimmt Fahrt auf

Zykliker sind zunehmend auf der Überholspur. Das betrifft auch die Autobranche, die 2021 wieder höhere Gewinne ausweisen dürfte. Anleger können sich einen Auto-ETF vormerken.

Die Autobranche haben viele Anleger bereits abgeschrieben. Der Grund liegt in der bevorstehenden Mobilitätswende. Verbrennungsmotoren werden langfristig abgemeldet sein und auch ist unsicher, ob der Individualverkehr langfristig eine Zukunft hat. Immer wieder wird darüber spekuliert, ob Tech-Giganten, wie Apple oder Alphabet nicht Mobilität, statt Autos verkaufen könnten –beispielsweise mit Hilfe selbstfahrender Autos.

Doch noch ist die Auto-Branche alles andere als weg vom Fenster. Das zeigen die Erwartungen von Analysten. Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Deutschen Bank, verweist auf den wachsenden Optimismus: „In den Gewinnrevisionen der Sektoren spiegelt sich der mit den Impfstoffen gestiegene Konjunkturoptimismus wider. In Europa haben die Analysten ihre Gewinnerwartungen für die Sektoren Automobile (plus 7,6 Prozent), Banken (2,2 Prozent) und Einzelhandel (1,3 Prozent) am stärksten angehoben“, so Steffen.