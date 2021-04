Japan-ETF: Heimische Chipindustrie stärkt Auto-Branche

Japan hat sich nach der Tsunami-Katastrophe breiter aufgestellt und vor allem Zulieferer diversifiziert. Das kommt der Wirtschaft heute zugute.

In einer stark verschränkten Welt spielen Lieferketten und die Versorgung mit Grundstoffen eine herausragende Rolle. Deutsche-Bank-Chefanlagestratege Ulrich Stephan verweist aktuell darauf, dass die deutsche Autoindustrie wegen der Knappheit von Chips im Januar weniger Fahrzeuge produzieren konnte. „Während beispielsweise in Deutschland die Fahrzeugproduktion aus diesem Grund im Januar um mehr als zwölf Prozent einbrach, legte sie in Japan um 3,7 Prozent zu. Nach dem großen Erdbeben im Jahr 2011 haben japanische Unternehmen ihre Lieferketten diversifiziert, um die Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern zu reduzieren. Außerdem stellt das Land einen erheblichen Teil der Elektronikteile selbst her. Tatsächlich könnte die japanische Wirtschaft von den Engpässen sogar profitieren; das Land liegt bei der Produktion von Halbleitern weltweit auf Platz drei“, führt Stephan aus.