Mit diesem Anleihen-ETF können Inflationsrisiken abgesichert werden

Inflationsrisiken breiten sich aktuell latent aus. Mit diesem Anleihen-ETF können Investoren vorsorgen sowie das Depot absichern.

Die Experten der Privatbank Donner & Reuschel raten dazu, die Entwicklung der weltweiten Inflation genau im Blick zu behalten. Zwar würde in Europa aufgrund des gesunkenen Ölpreises keine stark steigende Teuerung drohen, doch könnte sich in den USA aufgrund der Vollbeschäftigung eine solche Entwicklung abzeichnen. Auch in China gebe es aktuell inflationäre Tendenzen. „In China zog die Teuerung zuletzt auf 5,4 Prozent an, ebenfalls vor allem durch Corona-bedingte Umstände und daher wohl nur vorübergehend. In dieser Woche werden die Inflationsdaten für Deutschland, einige weitere Eurostaaten und die USA veröffentlicht. In Europa dürfte der inflationäre Druck ölpreisbedingt eher nachgeben. In den USA hingegen könnte der voll ausgelastete Arbeitsmarkt mittelfristig zu stärker steigenden Löhnen und dadurch zu steigenden Preisen führen“, fasst Donner & Reuschel Chefvolkswirt Carsten Mumm zusammen.

Der Teuerung ein Schnippchen schlagen