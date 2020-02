Schaut man nur auf die Performance der vergangenen Jahre (vgl. Top-Flop-Liste), dann schneidet ein Palladium-ETC besonders gut ab. In den letzten fünf Jahren stieg der Kurs des WisdomTree Physical Palladium ETC (WKN: A0N6XH) um knappe 195 Prozent, in drei Jahren um 190 Prozent, im Jahr 2019 immer noch um gute 70 Punkte und im laufendem Jahr hat der ETC bereits um über 20 Prozent zugelegt.

Schon gewusst: Ein Ein Exchange Traded Commodity , ein ETC, bildet die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Rohstoffindex nach. Wie bei ETFs handelt es sich auch bei ETCs um abgesicherte Sondervermögen

Das enorme Wachstum ist schon beachtlich, die Einsatzmöglichkeiten des seltenen Metalls vielfältig, doch der Rohstoff ist verhältnismäßig teuer und seine Aktien werden nicht ewig steigen. Gerade deshalb drängt sich die Frage auf: Lohnt sich ein Palladium-ETC überhaupt noch? Und wenn ja: welche Fallstricke gilt es zu beachten?