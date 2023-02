Einfach erklärt: Was ist ein ETC?

ETC – was ist das?

Ein Investment in ETCs ist eine bequeme, kostengünstige und transparente Möglichkeit, Rohstoffe als eine von mehreren Anlageklassen mit ins Depot zu nehmen. Damit können ETCs ein zusätzlicher und sinnvoller Baustein in der Asset Allocation von Anlegerinnen und Anlegern sein.

ETCs sind an die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Rohstoffs gekoppelt. Hierbei kann es sich um Industrie‑ oder Edelmetalle, aber auch um Energie‑ oder Agrarrohstoffe handeln. Im Gegensatz zu den beliebten ETFs sind ETCs kein Sondervermögen, sondern Schuldverschreibungen. Anlegerinnen und Anleger müssen bei diesen Wertpapieren also neben dem Preisänderungsrisiko und dem Währungsrisiko, auf das Emittentenrisiko achten und die Bonität des Emittenten im Blick behalten. Für die täglich an der Börse gehandelten ETCs brauchen sie keinen speziellen ETC Broker.

