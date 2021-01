Aktien attraktiver als Anleihen

Auch könnte die Pandemie wie eine Art Reset wirken. „Bisher herrschte große Unsicherheit über das langfristige Wachstum, was die positiven Auswirkungen niedriger Zinssätze zunichtemachte“, sagt Doyle. „Jetzt, da wir uns am Beginn eines neuen Zyklus mit moderatem Wachstum aber geringer Inflation und niedrigen Zinssätzen befinden, dürfte die politische Unterstützung helfen, das Risiko einer weiteren Rezession zu mindern“, erklärt der Experte und verweist auf die relative Attraktivität von Aktien im Vergleich zu Anleihen. „Während die Auswirkungen auf die Gewinne vorübergehender Natur sind, hat der Abzinsungseffekt dauerhaften Charakter. Trotz kurzfristiger Sorgen sollten die Aktienkurse also tatsächlich höher sein“, betont Doyle.

1.600 Titel in einem Welt-ETF

Um von der Perspektive bei Aktien zu profitieren, können Anleger neben Fonds von Columbia Threadneedle auch auf ETFs setzen. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (WKN: A0RPWH) bündelt 1.600 Aktien aus Industrieländern. 2020 schaffte der Index trotz Krise 6,1 Prozent Wertzuwachs. Im laufenden Jahr geht es ebenfalls bereits rund zwei Prozent nach oben. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,2 Prozent.