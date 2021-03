Dort wird über mögliche Bewegungen am Aktienmarkt diskutiert. Die Nutzerzahlen allein dieses Forums sind auf mittlerweile fast acht Millionen gestiegen. Vornehmlich sind es Angehörige der Generation Z, die sich dort austauschen. Wenn man sich als Angehöriger einer anderen Generation wirklich alt fühlen will, dann sollte man einen Blick riskieren. Denn auch wenn man glaubt, die Fachbegriffe des Aktienhandels zu kennen, wird man dort schnell eines Besseren belehrt. Kommuniziert wird in einer scheinbar eigenen Sprache aus Emojis, Wortneuschöpfungen und Abkürzungen. Es gibt sogar ein Wörterbuch für die Begriffe, die in r/wallstreetbets eine Rolle spielen.

Tipp der Redaktion: Zocken Sie nicht an der Börse und setzen Sie lieber auf ETFs. Achten Sie immer auf eine breite Streuung. Orientieren Sie sich grundsätzlich an unseren Musterportfolios.

Verstärkt wird diese Entwicklung zum Trading mit Aktien durch den zunehmenden Erfolg der Neobroker. Diese Apps holen ihre Kunden dort ab, wo sie sich bewegen – auf ihrem Smartphone. Mit einem Wisch Aktien handeln, so geht Trading für diese Generation. Man kann so schnell eine Order platzieren wie eine Whatsapp-Nachricht schreiben.

Das neue Interesse der Generation Z am Aktienhandel hat sicher dazu beigetragen, dass Privatanleger in den letzten Monaten so viele Aktien wie noch nie gekauft haben. Vermutlich ist hier der Erfolg von Kryptowährungen wie Bitcoin begründet. Viele nutzen Bitcoin inzwischen als Krisenwährung und Inflationsschutz, genau wie die ältere Generation zum Gold gegriffen hat.