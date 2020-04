Die besten Finanz Podcasts in Deutschland

Die finanzielle Bildung ist in Deutschland weit weniger ausgeprägt wie in anderen Ländern dieser Welt. Deutschlands Privatanleger haben in diesem Bereich erheblichen Nachholbedarf. Mit Finanz Podcasts kann sich jeder Anleger schnell und unkompliziert finanziell fortbilden.

Man muss ja nicht gleich zum Börsenexperten werden, aber ein gewisses Grundverständnis über finanzielle Themen sollte man sich auf alle Fälle aneignen. Gleich ob, beim nächsten Beratungsgespräch mit einem Bank- oder Versicherungsberater auf Augenhöhe sprechen zu können oder um die finanzielle Vorsorge selbst in die Hand zu nehmen: Das Thema Finanzen und dabei speziell die Altersvorsorge geht uns alle an. Da die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr zur Finanzierung des Lebensabends ausreichen werden, muss unsere Altersvorsorge privat organisiert werden.

Auch bei uns wird das Thema finanzielle Bildung groß geschrieben. extraETF.com ist seit 2008 als ETF-Anlegerportal aktiv und bietet neben News und Tools wie die ETF-Suche auch weiterführende Informationen zur Wissensbildung. Dazu zählt unser YouTube-Kanal, auf dem man weiterbildende Webinare ansehen kann. In unserer Facebook-Gruppe „ETF-Strategie“ tauschen sich mehr als 13.000 Mitglieder über die richtige Anlage mit ETFs aus. Fragen werden dort direkt von der Community oder unseren Administratoren beantwortet. Zudem gibt es unseren Bereich „Wissen“ oder auch die „ETF-Musterportfolios“ über die sich Besucher kostenfrei informieren können.

Finanz Podcasts ermöglichen die finanzielle Weiterbildung