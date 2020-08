Hochzinsanleihen sind viel zu hart abgestraft worden

Die Kurse von Hochzinsanleihen sind in der Coronakrise massiv abgestürzt. Das ist wenig überraschend. Allerdings werden derzeit Ausfallraten eingepreist, wie sie selbst in den größten Krisen der vergangenen Jahrzehnte nicht zu beobachten waren. Das eröffnet Anlegern Chancen.

Aus Sorge vor Zahlungsausfällen („Defaults“) scheuen viele Investoren die Asset Klasse High Yield. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass Unternehmensanleihen mit einem Sub-Investment-Grade-Rating ein gewisses Ausfallrisiko haben. Dies ist bei Weitem nicht so hoch, wie gemeinhin angenommen wird. In der Vergangenheit lagen die Ausfallraten in guten Zeiten bei lediglich zwei Prozent pro Jahr. In akuten Krisenphasen, wie 2008/2009, waren es schon mal zehn Prozent. Damit wird in schwierigen Jahren eine von zehn High-Yield-Anleihen notleidend.

Das ist kein Grund sich von dieser Asset Klasse fernzuhalten. Eine gewisse Anzahl von Pleiten ist aufgrund der hohen Rendite, die Corporate Bonds unterhalb des Investment-Grade-Bereichs im Allgemeinen bieten, durchaus zu verkraften.

Dies gilt insbesondere für Portfolios, die sich aus High Yields zusammensetzen, die deutlich unter pari notieren. Bei diesen sogenannten Discount Bonds fällt die Wertaufholungschance besonders hoch aus. Gleichzeitig halten sich die Kursverluste im Falle einer Insolvenz in überschaubarem Rahmen. Der Markt bietet derzeit eine Vielzahl hochrentierlicher Discount Bonds mit Kursen zwischen 65 und 90 Prozent.