keine in Euro denominierten AAA-Staatsanleihen halten. Hier sind die Renditen negativ und (leichte) Verluste vorprogrammiert. Sollte es wider Erwarten doch zu einer deutlich anziehenden Inflation kommen, wird dies bei entsprechenden Schuldverschreibungen mit längeren Laufzeiten (zum Beispiel zehn Jahre) zu gravierenden Kursverlusten im zweistelligen Prozentbereich führen.

Aktien: Ja, aber … Die Bewertungen sind inzwischen sehr ambitioniert. Im Vergleich zu anderen traditionellen Assetklassen wie Staatsanleihen oder Immobilien in Ballungsräumen sind sie jedoch immer noch attraktiv. Im Falle eines Comebacks der Inflation könnten Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition die höheren Produktionskosten an ihre Kunden weitergeben und so die Gewinnmarge und inflationsbereinigte Profitabilität stabil halten.

Tipp der Redaktion: Achten Sie aber immer auf eine breite Streuung. Orientieren Sie sich grundsätzlich an unseren Musterportfolios.

Edelmetalle/Gold: Sie sind weiterhin als Portfolio-Hedge ein Muss. Gold ist die Absicherung im Portfolio, falls es zu einer hohen oder gar unkontrollierbaren Inflation kommen sollte. Eine Gewichtung von fünf bis zehn Prozent im Portfolio ist konsistent mit der niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit, die wir einer massiven Geldabwertung beimessen. Neben einem 1:1-Produkt auf Gold kommen als Ergänzung Silber und Minenaktien-Fonds in Betracht.

Prämienstrategien und High Yield: Sie bleiben als Depotstabilisatoren wesentliche Bausteine. Zielsetzung ist das Erreichen aktienähnlicher Renditen bei deutlich geringeren Schwankungen. Der von beiden Konzepten zu erwartende mittlere einstellige Return ist in der heutigen Nullzinswelt attraktiv. Zumal er auch dann erreicht werden kann, wenn der Aktienmarkt stagniert oder leicht nachgibt.

Über den Autor: Rui Soares

Rui Soares ist Investment Professional bei der FAM Frankfurt Asset Management AG in Frankfurt am Main.