Die Börse kann auf eine sehr lange Historie zurückblicken. Denn schon im Jahr 1409 wurde die erste Börse in Brügge gegründet. Hierbei handelte es sich um eine Wechselbörse (institutionalisierter Handelsplatz der Fernhändler für Wechsel). Erst im Jahr 1531 entstand ein festes Gebäude mit zentralem Standort, dass in zeitgenössischen Stadtplänen als „Byrsa Brugensis“ (Börse von Brüssel) gekennzeichnet wurde. Darüber hinaus wurde das erste offizielle Börsengebäude der Welt 1613 in Amsterdam eröffnet.

In Deutschland entstanden 1540 in Augsburg und Nürnberg die ersten Börsen, die mit ihren Waren‑ und Finanzgeschäften dem modernen Bild einer „Börse“ entsprachen. Im Süden Deutschlands wurde der Begriff der „Börse“ jedoch lange nicht verwendet. Stattdessen sprach man von „Platz“. In der Blütezeit der inländischen Börsen gab es deutschlandweit rund 27 Börsen. Diese Entwicklung stagnierte, sodass im Jahr 1934 nur noch neun Börsenplätze in Deutschland vertreten waren. Doch welche Börsenplätze stehen heute noch zur Verfügung und wo genau liegen die Unterschiede?