Mit ETFs können Anlegerinnen und Anleger effizient und günstig in verschiedene Märkte investieren. ETFs haben in hohem Maße zur Standardisierung der Investmentlandschaft beigetragen – nicht zuletzt in Bezug auf die Verfügbarkeit und den Zugang zu allen Anlageklassen und Regionen. Da das in ETFs verwaltete Vermögen kontinuierlich wächst, stellen sich Anlegende oft die Frage, wie neue ETF‑Anteile eigentlich entstehen. Dabei spielt der Creation/Redemption‑Prozess eine wichtige Rolle.

Durch den Creation‑Prozess entstehen neue ETF‑Anteile, während mit dem Redemption‑Prozess ETF‑Anteile wieder an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden können.

Im folgenden Beitrag erläutern wir, wie der Creation/Redemption‑Prozess abläuft, welche Funktionen er erfüllt und wie ETF‑Anlegende daran beteiligt sind.