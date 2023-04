Mit diesen Spar-Challenges erreichst du deine Ziele

Kleingeld‑Challenge

Die Kleingeld‑Challenge funktioniert ganz ähnlich wie die Fünf‑Euro‑Spar‑Challenge. So geht es auch hier darum, dass du immer, wenn du Kleingeld in Form von Münzen oder Scheinen erhältst, dieses in ein Sparschwein wirfst.

Der Unterschied ist allerdings, dass du nicht nur bestimmte Münzen oder Scheine sammelst, sondern, wie der Name bereits erahnen lässt, dein gesamtes Kleingeld sparst. Besonders wer gerne in bar bezahlt, aber das Heraussuchen des Kleingelds zu mühselig findet, dürfte die Sparmethode aufgrund des vielen Rückgelds leicht fallen.

Am Ende jeder Woche oder am Ende des Monats zählst du das gesparte Geld und schreibst die Summe auf. So hast du einen Überblick, wie viel Geld du gespart hast.