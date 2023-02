Alles zum Sparen: Wie kann man am besten Geld sparen?

Eins haben Sparen und Investieren gemeinsam: In beiden Fällen wird Geld zurückgelegt anstatt es auszugeben. Beim Sparen landet das Geld üblicherweise auf klassischen Sparbüchern, Spar‑ oder Tagesgeldkonten – oder unter der Matratze. Beim Investieren hingegen wird das Geld am Kapitalmarkt angelegt und in Aktien, Aktien‑ETFs & Co. gesteckt. So kann mit dem Kapital eine höhere Rendite erwirtschaftet werden. Darauf sind wir am Beispiel von ETFs u.a. auch in unserem Artikel zur Rendite und Wertentwicklung von ETFs ausführlicher eingegangen.