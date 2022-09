In Deutschland buhlen rund 21 Robo‑Advisor (siehe Robo-Advisor-Vergleich) um die Gunst der Anleger. Diese Anbieter stammen aus unterschiedlichen Bereichen. Neben privaten, meist mit Venture Capital finanzierten Anbietern wie Scalable Capital oder Ginmon, sind inzwischen auch sogenannte Corporate‑Robo‑Advisor am Markt aktiv. Zu diesen Anbietern zählen beispielsweise Cominvest, Fintego, Vanguard, Visualvest oder Quirion.

Zu den fünf größten Robo‑Advisor in Deutschland gehören Visualvest, Scalable Capital, Raisin Invest, LIQID und Cominvest. Nach der Einschätzung von extraETF kommt der Robo‑Advisor‑Markt in Deutschland auf Assets under Management in Höhe von rund 12 Mrd. € (Stand: August 2022).