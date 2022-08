Ob und in welcher Höhe Ansprüche auf vermögenswirksame Leistungen bestehen, ist in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen geregelt. Der Sparbetrag kann in Banksparpläne, Fondssparpläne oder Bausparverträge investiert werden oder zur Tilgung eines Baukredits verwendet werden. Die größten Renditechancen und höchste Förderung gibt es beim VL‑Fondssparen. Wer sich dafür entscheidet, fährt mit Fondssparplänen, die in ETFs investieren, am besten.