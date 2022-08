Die Deutsche Börse AG veröffentlicht das XLM in verschiedenen monatlichen Statistiken. Auf extraETF.com wird das XLM auf der jeweiligen Profil‑Seite eines ETFs im Bereich Analyse (Beispiel) angezeigt. Dort wird das iXLM im Monatsdurchschnitt dargestellt. So lässt sich der beste Zeitpunkt zum Handel eines ETFs erkennen. Auch in der ETF-Suche kann das XLM zur Auswahl eines ETFs angewendet werden.